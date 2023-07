Comines: les Marmousets offrent un voyage parmi les traditions

Le groupe parisien carnavalesque PourkoipaFamily représentait le folklore guadeloupéen. Avec la même ambiance chaude que les Martiniquais ! Joli spectacle aussi que celui offert par la Maison des artistes de Pékin Paris faisant virevolter leur dragon au son des timbales.

Dans un autre genre, les rythmes du Batucada Brésil Percussion Danses, un groupe de Fosses-la-Ville, ont été remarqués, de même que ceux de Los Minhotos venus du Portugal. Et, parmi les groupes remarquables, il était impossible de passer à côté des carnavaleux des Rex’Podingues basés à Rexpoëde, près de Dunkerque. Une bande de déjantés qui a déferlé dans la ville !

On l’aura compris, les 40 années de la fête ont été fêtées dignement.

Reste le dernier volet, le vendredi 21 juillet. À 10 h 45, la cérémonie patriotique et le Te deum se tiendront en l’église Saint-André, du Bizet. De 17 h 30 à 21 h 30, le Sidec organise un marché du soir dans les rues du Faubourg et de la Procession. À 23 h, un feu d’artifice sur le thème "Freedom" illuminera le stade communal et les alentours.