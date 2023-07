Voilà 40 ans que l’on rend hommage aux 15 générations de rubaniers à Comines

Le week-end a été drôlement festif dans la cité des Marmousets ! À côté de la ducasse et d’un samedi très musical et dansant, le point d’orgue était assurément le cortège, dimanche après-midi. Et sainte Claire était du côté des rubaniers parce qu’elle a réussi à tenir la pluie en l’air, malgré de sérieuses menaces.