Une sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire pour les plaines de jeux cominoises

À l’initiative de la plateforme de lutte contre la pauvreté infantile et de la Régie de quartier, "1,2,3 Soleil", les enfants de différentes plaines de jeux ont été sensibilisés, mardi après-midi, à l’hygiène et aux soins bucco-dentaires.

©ÉdA

"En 2019, nous avions déjà organisé de telles animations dans les plaines communales, rappelle Camille Montaine, coordinatrice de la plateforme. Nous avions voulu réitérer cette expérience avec d’autres plaines durant les vacances scolaires, mais le Covid est passé par là… Le projet a donc été reporté à cette année. Le but de notre plateforme est de lutter contre la pauvreté infantile à travers des activités culturelles, sportives et de sensibilisation à la santé. Par ces animations, nous espérons sensibiliser les enfants à l’importance portée au brossage quotidien et au soin des dents."

©ÉdA

Se sont finalement joints à ce projet: Handiplaine, Ocarina (plaine de la Mutualité chrétienne), "L’école des découvertes" (anciennement l’école des devoirs) ainsi que des "Jeunes à votre service" du Bizet. À la septantaine d’enfants réunis au Castel, quatre activités ont été proposées: une animation culinaire pour préparer un goûter sain avec des smoothies aux fruits frais ; une histoire sur les dents, "Phil chez le dentiste", contée par l’Observatoire de la Santé de la Province du Hainaut ; une initiation au brossage des dents ; et un château gonflable en forme de mâchoire pour sensibiliser à la détection des caries. Ces deux dernières activités étaient proposées par la Mutualité chrétienne.

Des outils supplémentaires avaient été distribués auparavant par le Centre Local de Promotion de la Santé du Hainaut Occidental. Après le goûter, chaque enfant a reçu un diplôme et un kit comprenant une brosse à dents, un gobelet, une trousse de toilette et du dentifrice.