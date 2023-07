Étant donné que l’espace disponible diminuait, les autorités étaient en réflexion depuis bien des années quant à une extension. "Finalement, nous avons proposé d’aménager en interne la partie arborée, où il n’est pas possible techniquement d’installer des caveaux, ou d’autres formes funéraires, explique Chantal Bertouille. Parallèlement, comme dans les autres cimetières, nous procédons à des exhumations pour les concessions non-renouvelées. Pour l’instant, à Comines, il y a 50% d’inhumation et 50% de crémation ; dans les autres communes, le taux atteint encore 70% d’inhumation, mais il sera amené à baisser".

Parcelle des étoiles

La parcelle de dispersion des cendres a été revue pour correspondre aux normes définies par la Région wallonne. ©EdA

Concrètement, l’extension a consisté en quatre aménagements. Tout d’abord, la mise en conformité de la parcelle de dispersion et la création d’une zone de prise de parole, bien utile lors des cérémonies.

Troisièmement, la création d’une zone paysagère et cinéraire qui va permettre l’installation de cavurnes et d’urnes biodégradables. "Elles sont constituées à 100% de matériaux naturels, comme le sable ou le carton. Concrètement, ce sont des structures avec quatre tubes assemblés qui sont placés jusqu’à 60 cm de profondeur dans la terre. L’urne est ensuite glissée à l’intérieur."

La parcelle des étoiles pour les enfants en-dessous de 12 ans. ©EdA

Et, finalement, après avoir cheminé, une parcelle des étoiles se dévoile, destinée aux enfants jusqu’à 12 ans. Le service communal a utilisé des matériaux de récupération. Sur le mur qui jouxte la parcelle on découvre une fresque aux tons pastel, œuvre de l’artiste roubaisien X-Spray. Elle a été réalisée en mai dernier avec les jeunes de Carpe Diem.

L’équipe était composée d’Abygaëlle Hof, Coline Marquebreucq, Mathéo Reichert, Nohan Vanpeteghem, Maël Verbeeck et Méline Wadin. D’autres artistes sont liés au projet: Otto Ganz, Jeanne Koninckx, Bernard Reichert et Guy Petit.

Honorer dignement nos morts

Un chemin relie les différentes parties. ©EdA

Xavier Deflorenne, alias Otto Ganz, portait donc une double casquette: celui d’artiste, mais aussi celui de responsable des cimetières en Région wallonne. " Les cimetières sont faits pour les vivants. J’aime beaucoup cette idée de biotope funéraire où l’on intègre la vie et les artistes dans nos cimetières. Ces derniers sont conçus pour nous aider à vivre notre deuil, pour nous aider à transmettre quelque chose, pour rendre hommage à nos défunts, pour se souvenir d’eux et continuer à apprendre d’eux."

Comme il est aussi l’auteur des textes qui parsèment l’extension: "J’ai toujours défendu cette idée qu’un poète n’avait de fonction qu’à partir du moment où il s’intégrait dans l’espace public." Ce qui est parfaitement le cas dans l’extension d’un cimetière où les beaux arbres qui ont été conservés donnent l’impression d’un espace qui respire la sérénité.

Un désherbage électrique pour vaincre la Renouée du Japon

Après coupage, les renouées du Japon subissent une décharge électrique. ©EdA

Le cimetière de Comines est envahi par les renouées du Japon, plantes invasives qui empêchent la pose de caveau et de cavurnes dans la partie basse qui devait être aménagée avec, notamment, une zone de prise de parole. Dans un premier temps, des moutons de Soay et leur descendance ont empêché la prolifération mais sans toutefois enrayer la plante invasive.

Voilà pourquoi la Ville a décidé de gérer cette invasion et, après divers contacts, une technique innovante a été choisie.

"EWeeding est une entreprise basée aux Pays-Bas. Une nouvelle technique de gestion des renouées du Japon est testée depuis 3 à 4 ans par cette entreprise: le désherbage électrique. Une décharge est envoyée quelques secondes dans la plante afin de faire exploser les cellules. Au terme des trois ans de gestion, 90% de la population de renouées devraient avoir disparu. La technique semble montrer des résultats très satisfaisants. Il faut prévoir deux interventions par an pendant trois ans, explique Chantal Bertouille. De plus, cette technique permet de ne pas devoir excaver la terre et donc diminuer la dissémination".

Premier test en Wallonie

Le désherbage électrique n'ayant pas encore été testé en Wallonie sur la Renouée du Japon, la Ville sera donc commune pilote. La cellule "Invasives" du SPW est donc très intéressée par le suivi de la gestion.

Le traitement électrique a été réalisé début juin. Si la gestion est concluante, la technique sera étendue au cimetière de Warneton.