A Ten-Brielen (Comines), après 40 ans, François Ramon range ses ciseaux... mais pas son micro !

Né le 9 décembre 1959, François est un enfant de Capelle (autre nom donné à Ten Brielen). Après avoir fréquenté les écoles de Saint-Henri jusqu’à la fin du cycle inférieur, ce jeune Capello a lorgné sur des études d’optique. "Après trois mois, j’arrête car je trouvais l’aspect pratique intéressant mais pas du tout la partie théorique. À 16 ans, j’ai suivi les cours de coiffure aux Classes moyennes à Mouscron pendant quatre ans, avec des stages ainsi que des cours complémentaires en néerlandais à Ypres, précise François Ramon. Finalement, j’ai été engagé chez mon maître de stage pendant sept ans au total".

En 1983, le coiffeur François est revenu dans son village natal de Ten-Brielen. En 1988, il ouvre son salon à son domicile à la grand-rue jusqu’à ce 1er juillet 2023, date de sa mise en retraite.

L’après-Covid très compliqué

"La profession a bien évolué. Au départ, j’avais sept personnes sous contrat d’apprentissage. Aujourd’hui, je termine avec une assistante qui est avec moi depuis 18 ans. Pas évident pour elle de retrouver du boulot. Le plus dur pendant ces 40 ans reste la pandémie avec une fermeture de plus d’un an. Les clients se débrouillaient pour se couper les cheveux chez eux" poursuit François qui a été touché par le Covid avec 17 jours à l’hôpital dont une partie en soins intensifs.

"Comme pour les autres commerces, l’après Covid reste une période compliquée avec des hausses de prix de l’énergie et des produits. J’ai la chance d’avoir une nombreuse clientèle très fidèle, avec 80% de femmes. Les méthodes anciennes restent les meilleures avec les bigoudis et les enroulages même s’il y a des nouvelles technologies. La gamme de produit a aussi évolué" poursuit le figaro local qui va prendre sa retraite en même temps que son épouse Véronique Bouquelloen, travaillant comme responsable du service d’achat d’une filature.

"Ce qui va me manquer, ce sont mes clientes. Elles font partie de ma famille en venant se coiffer toutes les 5 ou 6 semaines. Certaines sont là depuis 40 ans. Le coiffeur est un confident. Pendant ma retraite, je vais me consacrer davantage à ma passion pour la chanson ainsi qu’au vélo".