Le grand-père warnetonnois reconnaît des attouchements sur trois mineurs

Sa voisine, Léa (prénom d’emprunt), était venue passer la nuit chez l’individu et sa femme. Lorsqu’elle s’est endormie dans le canapé, le prévenu s’est collé à elle et aurait tenté de lui caresser les seins, mais la jeune fille s’est réveillée et lui a demandé d’arrêter, a-t-il admis à la barre.

Son petit-fils, qui est en réalité le fils du compagnon de la fille du prévenu, a été davantage impacté. "En jouant, ma main s’est posée sur son sexe. Je l’ai ensuite mis en bouche, raconte le prévenu. Après cet événement, j’ai toujours fait attention de ne plus me retrouver seul avec lui. "

L’enquête a pourtant révélé que sa femme l’a plusieurs fois surpris avec le petit garçon: il lui tenait le sexe aux toilettes, il était en érection à côté de lui dans son lit, il le caressait dans le canapé…

Quant au troisième mineur, Monsieur l’avait invité à se reposer dans le local technique du service où ils travaillaient. Une fois l’adolescent assoupi, l’homme a glissé sa main dans le pantalon du garçon et a commis des attouchements.

Le prévenu est pleinement en aveu et reconnaît qu’il a un problème. "Je voudrais juste me faire soigner", a-t-il ajouté.

Des dénonciations dès 1980

Néanmoins, bien que l’homme ait parlé de ses problèmes à sa compagne, il n’est pas allé consulter un thérapeute afin de ne plus commettre les mêmes faits. D’ailleurs, Madame est également prévenue pour non-assistance à personne en danger.

Son époux avait déjà été dénoncé en 1980 pour des actes similaires, ainsi qu’il y a dix ans et à ce moment les faits ont simplement été traités en médiation, sans qu’aucun jugement n’ait lieu. Son casier judiciaire est donc resté vierge jusqu’à présent!

Néanmoins, la Procureur du roi requiert 5 ans de prison avec une mise à disposition du tribunal d’application des peines, pour l’individu. Un an est également requis pour sa compagne.

L’avocat du couple sollicite l’acquittement de Madame. "Elle n’a pas l’obligation de dénonciation. De plus, Monsieur dit qu’elle le surveillait. Elle a fait de son mieux, ne pouvant être partout ", a-t-il argumenté.

Quant à Monsieur, un sursis probatoire est souhaité, "Il devra entreprendre un suivi thérapeutique et arrêter l’alcool qui le désinhibe et déclenche ses passages à l’acte."

Le tribunal rendra son jugement le 20 juillet.