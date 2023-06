Ce même soir, le comité a procédé à l'inauguration de la ducasse en partant, en petit train, en quête des épouvantails à bénir: "L'idée du concours est de faire participer toute la famille à un projet à tendance artistique, explique Luc Decroix, président du comité et père abbé. Cette année, le thème était"les épouvantails au pays des pharaons". Les premières années, nous avons eu jusqu'à 50 épouvantails. Ensuite, le nombre a un peu baissé. Mais on sent un regain et, ce qui nous fait bien plaisir, nous avons des participants dans les lotissements qui viennent d'être construits".

À chaque fois qu'elle repère une œuvre, la joyeuse bande fait arrêter le train, sort le goupillon en récitant des prières quelque peu trafiquées. Et en profite pour faire une petite pause moussante, tandis que l'accordéoniste Marino Punk assure l'ambiance. Une pratique peu catholique...

Le ton était donné pour tout le week-end et une mise en bouche pour les soirées au sein d'un chapiteau qui a affiché plus que complet.

La journée, d'autres activités étaient proposées: brocante, VTT, spectacles, imitation de Céline Dion, etc. "Nous sommes une soixantaine de bénévoles à se relayer jour et nuit, remercie le président. Je fais un planning pour que tout se passe au mieux. Après chaque soirée, tout est nettoyé directement pour que tout soit impeccable le lendemain! Il n'y a pas de secret pour qu'une ducasse soit réussie".

Un spectacle de fauconnerie

©EdA

Le dimanche après-midi, la ducasse se veut familiale. C'est ainsi qu'un spectacle de magie et un autre de fauconnerie ont été proposés avec, à chaque fois, un vrai succès. Et un objectif atteint puisque le but d'une ducasse n'est-il pas de réunir ses habitants?

Belle organisation de La Vachette

Et c'est parti pour un VTT entre amis. ©EdA

Dimanche matin, Houthem se veut le point de ralliement des sportifs. Le club de VTT "La Vachette" propose quatre circuits et des marches. Gros succès avec plusieurs centaines de participants qui, une fois l'effort accompli, ne manquent pas de repasser par le chapiteau.

Un cortège pour réunir les enfants

Chouette idée que ce carnaval au mois de juin! ©EdA

Le lundi soir, le week-end s'est terminé en beauté avec un cortège carnavalesque emmené par l'harmonie royale Les Vrais Amis de Ploegsteert. De quoi voir de jolis déguisements et des enfants heureux.