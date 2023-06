Comines-Warneton: nouveau report pour la Maison des solidarités !

Frédéric Hallez a présenté les chiffres 2022, avec un résultat budgétaire positif de 512 730 € et un résultat comptable positif de 689 925 €. Vote à l’unanimité.

Par contre, la modification budgétaire a suscité des débats. Le président Frédéric Hallez a présenté le nouveau budget, avec la diminution de la dotation communale de 150 000 € demandée par la Ville. "Pour équilibrer le budget, on prélève sur nos ressources 759 850 €."

L’échevin des finances, Didier Soete, veille au grain puisque la Ville est tutelle du CPAS. "Vous inscrivez au budget extraordinaire, 3 500 000 € pour la maison des solidarités ; projet qui n’a jamais fait l’objet d’un consensus Ville/CPAS. Vous utilisez le fonds de réserve pour équilibrer vos comptes à l’ordinaire, mais aussi à l’extraordinaire ! Alors que vous avez un bas de laine de plus de 5 millions, il n’en restera plus qu’un million ! L’argent public doit être utilisé avec parcimonie ! Et donc il faut revoir à la baisse le montant prévu pour ces travaux."

Un libellé scindé en deux

Réponse de Frédéric Hallez: "Lors d’un conseil communal précédent, vous avez validé la construction d’une salle à 5 millions€. La maison des solidarités va accueillir l’ONE, deux services d’insertion sociale, un restaurant social, du suivi pré et post natal, des permanences d’énergie, etc. La dépense est à la hauteur de l’enjeu. Tout en sachant qu’on s’est engagé à ne pas demander d’augmentation de la dotation communale durant la législature !" "J’invite simplement à revoir les ambitions. La commune possède la tutelle administrative.", conclut Didier Soete.

À l’heure du vote, les choses se compliquent puisque la bourgmestre veut scinder le point entre la MB 1 ordinaire, pour assurer le quotidien du CPAS, et la MB1 extraordinaire. "Je ne suis pas d’accord sur la manière dont le vote se passe, s’offusque David Werquin. On ne peut pas scinder un libellé comme on veut ! Je veux qu’on acte qu’il y a eu un changement !" Charlotte Gruson approuve: "On a quand même le droit de dire qu’on n’est pas d’accord !"

Finalement, le vote est quand même scindé: unanimité pour la MB ordinaire, mais la MB extraordinaire, et donc la maison de la solidarité, est recalée majorité contre opposition.