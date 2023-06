Journée "ciel ouvert" de l’Aéro Modélisme Comines Air

Ce club d’aéromodélisme accueille deux fois par an les participants d’autres clubs ainsi que nombreux spectateurs (l’autre rendez-vous est fixé aux 9 et 10 septembre). Fort de 65 membres, l’Amca permet de faire voler des modèles réduits d’avions, d’hélicoptères, de drones, en faisant des acrobaties parfois à plus de 100 km/h. Cela montre la dextérité des pilotes sur leur boîtier de télécommande. Impressionnant !