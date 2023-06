Comines : le hibou du parc de la Lys vous salue bien

Ils viennent de poser la touche finale à un hibou géant en bois construit à l’entrée de la future plaine de jeux du parc de la Lys, annoncée pour juin 2024. La sculpture fait 3,20 m de haut et de large.

"Nous avons répondu à un appel à projets dont le thème était le monde fantastique. Nous avons proposé deux esquisses: l’une avec deux chouettes et celle-ci, qui a été choisie" expliquent-ils.

Le 21 mars 2023, ils commencent l’installation de la structure: "Cela nous a pris trois mois mais il n’y a eu qu’un mois de travail effectif en fonction des intempéries et de nos autres réalisations. L’idée était de dynamiser le parc par des attraits visuels."

Une œuvre faite pour durer

La structure intérieure est réalisée en robinier, un bois européen imputrescible. Quant au hibou lui-même, il est réalisé en planches de châtaignier. Il en a fallu 69 m²! Un petit pourcentage est fait de récupération: chutes de chêne, palettes, etc. Une fois l’œuvre terminée, les artistes l’ont recouverte d’une couche d’huile de lin mélangée à de la térébenthine. "C’est ce qui a de plus durable et écologique, précise Louis Mouton . L’œuvre prend sa patine et elle sera encore plus belle dans quelques semaines. Nous avons demandé que, dans un an, les services communaux lui mettent une nouvelle couche d’huile de lin ; ensuite, ce sera tous les deux ans."

La tête du hibou renferme une couverture végétale: "La terre est composée d’une bonne partie d’argile pour retenir un maximum l’eau. On y a planté des petites graminées de façon très dense, comme on le fait pour les toitures végétales. On y retrouve du gazon d’Espagne, des sedums, etc."

À mi-chemin entre l’art et le travail du bois, l’œuvre est une vraie réussite et, logiquement, une source de fierté: "C’est un rêve d’enfant qui se réalise pour moi, s’illumine Louis Dubuc. J’ai fait toutes mes années à l’Académie des Beaux-Arts, à Houthem. Et je me disais qu’un jour j’allais être engagé comme artiste et que je serais payé ! Ce jour est arrivé !" "Personnellement, j’ai mis plus longtemps à percevoir l’œuvre dans son ensemble, renchérit Louis Mouton. Il n’est pas toujours facile de visualiser ce qu’un dessin 3D va donner une fois réalisé. Mais je suis ravi de la version finale !"

À chaque nouveau projet, ce sont de nouvelles techniques qui sont acquises: "C’est réjouissant. Pour l’instant, nous sommes occupés au centre Le Village. Nous avons un projet à la RNOP et d’autres pour des particuliers."