Une semaine dédiée à la mobilité à l’Institut Saint-Joseph (Comines)

"C omme l’an dernier, nous proposons des balades en triporteur électrique adapté à tous les résidents qui le souhaitent, explique la directrice Donatienne Lefebvre. Nous avons loué trois vélos et le quatrième est celui du service des sports AGISC. Chaque jour, trois balades sont organisées. Partout dans le home, des affiches avec des défis “moving St Jo” ont été placées: faire travailler les muscles, les zygomatiques, etc. Il y a même un concours pour savoir quel membre du personnel parcourt le plus de kilomètres à vélo lors de cette semaine."