Un Bizétois, victime de plusieurs fraudes informatiques: "Sur le qui-vive, je consulte mes comptes tous les jours"

Rien qu’en 2023, Francis s’est fait pirater sa carte Mastercard à plusieurs reprises. Aucune erreur de sa part, juste un accès à son compte ! "En début d’année, j’ai constaté un retrait de 160 € avec la mention “Playground”. Je pensais que c’était lié à mon antivirus Avast et je leur ai envoyé plusieurs mails, sans jamais de réponse. J’ai alors stoppé mon abonnement. Quelques semaines plus tard, j’ai constaté un autre prélèvement, puis un troisième, à chaque fois de 160 €. Là, j’ai directement contacté la banque Belfius pour signaler le fait. J’ai été remboursé du dernier prélèvement, mais pas des deux premiers car je l’aurais signalé trop tard."

De l’argent et des ennuis administratifs

La carte a été bloquée et Francis a attendu qu’on lui en envoie une autre: "Ensuite, j’ai eu un code erroné et bien des soucis. En vacances, à deux reprises, alors que je voulais m’acquitter du logement, le paiement a été refusé. On a dû se résoudre à se rendre jusqu’à un distributeur pour payer en liquide !"

Le 2 mai, rebelote: il constate la ponction de 49 € avec la mention "Stratvil.com", un site chypriote. "Je ne me suis pas trop inquiété parce que j’avais fait l’un ou l’autre achat sur internet. Et puis, début juin, à nouveau un débit de 49 €. J’ai réagi auprès de la banque Belfius, qui l’a directement signalé au service Worldline, qui analyse les achats frauduleux. À nouveau, ma carte a été bloquée. Pour plus de sécurité, j’ai commandé une carte prépayée. Je finis par être frustré par toutes ces histoires de banque ! J’ai vraiment l’impression que le monde évolue mal !"

D’où ces piratages successifs proviennent-ils ? "La banque ne donne pas d’explication. Je finis par me demander si les paiements en ligne sont sécurisés ! Je commence à me méfier ! Sur le qui-vive, je consulte mes comptes tous les jours."

Des contrariétés qui lui rappellent de mauvais souvenirs suite à un problème survenu il y a 12 ans. "Tous mes comptes Skynet ont été piratés et bloqués et j’ai reçu un message que, si je voulais récupérer mes fichiers, mes dossiers et mes photos, je devais virer une importante somme d’argent sur un compte. Heureusement, l’un de mes neveux, qui est féru d’informatique, est parvenu à tout récupérer. Directement, j’ai fait l’achat de disques durs externes pour tout sauvegarder !"