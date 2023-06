Deux lieux culturels pour l’Eurométropole

Dans le cadre de rencontres professionnelles "Hour Culture", une délégation de l’Eurométropole a visité deux lieux culturels de Comines-Warneton. Sous la houlette de Catherine Christiaens, Chantal Bertouille et Jean-Jacques Vandenbroucke ont orchestré les découvertes cominoises. "Nous avons fait tout d’abord découvrir le Musée de la Rubanerie avec comme guide exceptionnelle Anny Beauprez. Joyau de notre cité, ce musée regorge de valeurs qui ont enchanté les visiteurs et qui les inciteront à revenir avec leur famille et leurs amis, précise Chantal Bertouille. Avant de partager le verre de l’amitié en découvrant la reconversion du bâtiment du Club en Open Jazz Club, Jean-Jacques Vandenbroucke a fait les rétroactes de la création de cet endroit reconnu maintenant dans un vaste rayon." Découvrir un club de Jazz sans concert n’aurait pas de sens: les participants ont eu la chance d’assister à un concert piano solo de Stefan Orins.