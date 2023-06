Saint-Henri Warneton: l’art pour embellir et réfléchir

"Cette inauguration marque une étape importante dans notre engagement envers l’éducation holistique de nos élèves et la promotion de leur développement intellectuel, créatif et émotionnel, a expliqué la directrice Valérie Vanmarck. L’art et la culture jouent un rôle essentiel dans la formation d’un individu complet. Ils encouragent la réflexion critique, renforcent la confiance en soi et stimulent l’innovation."

À la tête de l’école depuis quatre ans, la directrice a émis des "idées un peu folles" pour embellir le cadre de vie des enfants et du personnel. "Je voulais rénover certains espaces et des contacts avaient été pris lorsqu’est arrivée la possibilité d’introduire un projet PECA."

Concrètement, trois projets ont été menés à bien. Le premier a permis la réalisation d’un mur en graffiti dans la cour de récréation coordonné par le graffeur Gauthier Roger.

Le second projet, un "arbre à lire" est le fruit d’une collaboration de l’artiste local John Bulteel avec les élèves de la troisième maternelle, des premières et deuxièmes primaires. "À l’aide de panneaux multiplex, l’idée était de créer un arbre qui contienne une bibliothèque, précise l’artiste. L’œuvre contient trois morceaux qui ont été assemblés sur place." BiblioLys a apporté sa touche en ce qui concerne les livres.

La rubanerie, un savoir-faire local

La troisième œuvre est une réalisation d’envergure: l’habillage de tout un mur par des cordages de rubanerie, un patrimoine bien local. "Il s’agit d’un super-projet, commente Clément Rosseel, le conservateur du musée. Les enfants sont venus en visite et ont été épatés par nos métiers à tisser en fonctionnement. Certains de nos bénévoles ont mis en place, dans les classes, des ateliers de tissage. Pour ce qui est de l’œuvre elle-même, elle est constituée de rubans produits lors du fonctionnement des métiers lors des visites, de chutes que nous possédions, etc. Soit essentiellement de la récupération même si nous avons dû compléter par quelques achats. Ces rubans ont été tendus pour offrir l’impression d’un mur. De tels projets, on en redemande parce qu’ils entrent dans notre mission de mettre en valeur le savoir-faire rubanier cominois tout en allant au contact de la population."

"Il s’agit d’un patchwork conçu par les enfants, renchérit Chantal Bertouille, présidente du musée. C’est leur œuvre et nous n’avons joué que le rôle de transmetteur de savoir-faire."

"L’école compte à présent 230 élèves, un record !, conclut Valérie Vanmarck. On ne va pas s’arrêter en aussi bon chemin et d’autres espaces seront rénovés, avec la même fibre artistique."