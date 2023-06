Warneton: quelque 440 participants au brevet Germain Roelens

Quelque 440 cyclistes et marcheurs ont été recensés: "C’est moins que les années avant covid où nous avons encore eu 750 participants, explique le président Marc Meeuw , mais l’on sait que certains clubs se sont arrêtés. Il faut dire que gérer un club exige de plus en plus de travail et d’administration ! Vendredi, nous avons mis les panneaux tout en s’arrêtant pour brosser la route quand il y avait des gravillons sur le sol et entourer les trous à la bombe de peinture. Et tôt ce matin, nous avons placé les indications sur Wervik puisqu’il y avait rallye ce samedi. Aujourd’hui, il faut assurer les départs, les ravitaillements tout en allant rechercher nos pancartes ! Sans compter qu’il faut être vigilant quant à la façon de les accrocher si on ne veut pas attraper une amende ! Bref, on ne se rend pas compte, mais il y a des heures et des heures de travail derrière une telle organisation !"