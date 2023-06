Intergénérationnel: une fancy-fair au top au home du Sacré-Coeur de Ploegsteert

Une fête pour conclure l’année

"Depuis juillet 2022, l’accueil extrascolaire de la crèche Les Benjamins, du Bizet, vient tous les mois en visite au home, explique Carol Poupaert, qui y est animatrice. Avec les enfants, de 2,5 ans à 12 ans, on a fait toutes sortes d’activités: de la sophrologie, du bricolage, de la remise en forme, etc. À chaque fois, le mercredi après-midi, nous avons accueilli un groupe de 10 à 15 enfants. On s’est dit que, pour la fin de l’année scolaire, nous allions organiser une activité festive. Nous avons demandé aux enfants et ils ont tous voulu participer, tant et si bien que nous avons dû organiser une fancy-fair pour les accueillir. La direction et le bureau permanent du CPAS nous ont soutenus ! Finalement, il y a une cinquantaine d’enfants: 42 qui fréquentent l’accueil extrascolaire et une dizaine dont les parents sont membres du personnel."

Des activités intergénérationnelles

Divers stands ont été montés à l’extérieur: pêche aux canards, jeux, grimage… tandis que d’autres se trouvaient à l’intérieur: musique, barbe à papa, tombola, etc. Sylvie Walle s’est chargée de la décoration avec la création de sculptures en ballons.

"En plus des résidents, nous voulions aussi que ceux qui fréquentent le service d’accueil de jour puissent y participer. Nous avons reçu l’aide des éducateurs des Benjamins, de l’atelier PRO du CPAS, etc. La fête s’est terminée par un petit goûter. Le soutien a été tous azimuts !", se réjouit Carol.

Directeur de la maison de repos, Michaël Demoen était heureux de voir son établissement à la fête: "La météo est avec nous et le site s’y prête parfaitement ! C’est une belle animation ! Les activités intergénérationnelles sont importantes pour le moral de nos résidents !"

Assurément une belle après-midi, tant pour les résidents que pour les enfants.