Le Cyclo-biblio fait étape à BiblioLys à Comines

"Comme lorsqu’on lit un livre"

Lors d’un congrès des bibliothèques en Suède en 2010, le Cyclo-biblio s’est mis en route et a connu des prolongements les années suivantes au Danemark, en Allemagne, en France, en Suisse, dans les pays baltes,.

"Le Cyclo-biblio est à la fois une rencontre informelle de bibliothécaires à vélo mais surtout une campagne de plaidoyer pour promouvoir les bibliothèques et mieux les faire connaître auprès des élus, des médias et du public. À vélo, on pédale sur un temps long comme lorsqu’on lit un livre, explique la Bretonne Sophie Courtel, coordinatrice du projet. C’est un événement professionnel innovant dont le succès se confirme avec cette huitième édition franco-belge appelée"La Flandrienne". La volonté est aussi de changer l’image de bibliothécaires".

Des points communs

Parti de Courtrai et avec une étape à la bibliothèque de Wervicq, le peloton a été accueilli par les autorités communales et le personnel de BiblioLys.

Les "cyclothécaires" reprennent des forces ©EdA

Après une dégustation de breuvages houblonnés locaux, la présidente Clémentine Vandenbroucke et la directrice Françoise Hermans ont présenté les structures et les activités de BiblioLys. En rencontrant les participants (essentiellement des quatre coins de la France) au milieu des livres, de nombreux points communs avec leurs structures sont apparus.

Différents bibliothécaires de l’Hexagone ont mis en exergue le dynamisme de l’équipe cominoise, la diversité des animations, les prêts musicaux grâce au "point culture", la structure en ASBL liée non directement à une mairie. Bref, un moment convivial pour être à la page de nos bibliothèques.