Pour sa deuxième édition, la transhumance a été marquée par des nouveautés avant le départ, avec un mini-marché d’artisans et producteurs locaux et des animations pour enfants de la Rubanerie et des jeux anciens, sans oublier le burger de produits locaux (miel d’Amaury et fromage de Capri’Loups), le tout ponctué par les cors des Alpes.

De plus, les meuniers Guy et André ont fait visiter le moulin toute la journée.

5 km dans le village

"Ce fut une belle journée ensoleillée, précise Vincent Leblon, président du comité. Les participants ont pu suivre les cinq moutons en toute sécurité au fil de 5 km dans le village.

Nous espérons dans le futur accueillir plus de moutons. Mais pour cela, nous devons travailler à fermer totalement les routes empruntées".