Comines, c’est leur choix: un recueil pour développer le goût des mots

Tout commence en 2019 quand il fait étudier à ses élèves la nouvelle "La prière" du Warnetonnois Bernard Baudour, prix humoristique francophone en 2018. "Je leur ai donné comme travail l’écriture d’une lettre à l’auteur afin qu’ils fassent part de leur impression sur la lecture. Et je leur ai fait la surprise de remettre les devoirs en main propre à l’écrivain local, qui est venu en classe. Dans la foulée, je leur ai demandé de rédiger une nouvelle sur le thème de l’école, avec l’aide de Bernard Baudour." En février 2020, ces travaux donnent naissance à un premier recueil de nouvelles.

En avril 2021, Thomas Dewaele remet le couvert avec les 5e TQ sociales, toujours avec Bernard Baudour, mais aussi en collaboration avec BiblioLys, d’autant plus que l’écrivain y travaille. Grâce à ce partenariat, BiblioLys remplit sa mission de donner le goût des mots aux jeunes. L’œuvre requiert des mois de travail et n’est publiée que l’année scolaire suivante.

Une vraie chute à la fin

L’opération est reproduite en 2022 et Bernard Baudour fait toujours partie de l’aventure ! "La mission principale de la bibliothèque, indique ce dernier, c’est de soutenir la lecture et l’écriture. Personnellement, j’ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec le collège de la Lys. Et je voudrais souligner le travail formidable de ces dix auteurs parce qu’écrire une nouvelle, c’est quelque chose qui n’est pas facile. Il existe des règles et des contraintes que nous avons définies."

"Au départ, il y a peu d’impératifs sauf ceux d’écrire un texte assez court puisqu’il s’agit d’une nouvelle, de respecter le thème défini et d’avoir une vraie chute à la fin, quelque chose qui surprend le lecteur", poursuit le professeur Thomas Dewaele.

Le directeur du collège de la Lys, Ludovic Keirsbilck, a salué cet "excellent projet qui s’inscrit dans un parcours culturel au sein de l’école. Ce livre révèle leur imagination, leur passion et leur détermination à créer quelque chose de spécial et de significatif."

Le recueil est en vente au prix de 10 €, de même qu’il peut y être loué à BiblioLys.

Les auteurs: Manal Briki, Camille Castryck, Mattéo Clarisse, Orane Danlois, Orianne Gastaldello, Joannita Gbeasor, Fiona Gobert, Alexandre Lagache, Walter Stivan Tchoua Nyami et Maxence Vanoverberghe.