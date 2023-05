Comines (Belgique et France): un concours photos sur le patrimoine architectural est ouvert

Dans le cadre de la Fête des Louches d’octobre 2023 sur le thème des édifices du patrimoine cominois, le comité lance dès à présent un concours photos en vue d’une exposition qui aura lieu à la rentrée de septembre. Allons à la rencontre de Serge Senave du comité des Louches de Comines-France: "Nous organisons jusqu’au 31 juillet un concours photos sur les particularités architecturales d’édifices de Comines France et Comines-Warneton. Il peut s’agir de détails du patrimoine cominois situé de part et d’autre de la frontière. Nous nous limitons au patrimoine architectural" . Ouvert aux particuliers de Comines France et Belgique, ce concours vous permettra de proposer jusqu’à deux photos non retouchées. Sur le site des Louches, il sera possible d’y déposer les photos en y trouvant le bulletin d’inscription et le règlement ainsi qu’à la maison du patrimoine. Les photos seront jugées par un jury incluant notamment Jean-Luc Faucompré, président du club photo de Comines-Belgique. Du 4 septembre au 14 octobre 2023, les photos seront exposées à la mairie de Comines (F). "Cette exposition sera rehaussée par les peintures de la Palette. Une vingtaine de tableaux va représenter les anciens édifices de Comines France comme l’ancien moulin à eau, l’ancien tram, l’ancienne église." poursuit Serge. La fête des Louches aura lieu comme d’habitude le deuxième week-end d’octobre (7,8 et 9 oct 2023). Absent de la fête depuis de très nombreuses années, le week-end précédent aura lieu un tournoi chevaleresque. " Cela va être fantastique et unique , nous dévoile Serge. Le tournoi sera proposé par la compagnie Voltigo de Ploegsteert. Des animations pour les enfants auront lieu tout le week-end".