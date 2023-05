"L’idée est de proposer un moment de convivialité avec les personnes du village, et les autres bien sûr, explique Vincent Leblon, président du comité. C’est une valorisation du patrimoine de chez nous qu’est la transhumance, par une balade avec les moutons. Cet événement sera rehaussé en matinée par quatre cors des Alpes dont celui du warnetonois Frédéric Gomanne qui avait suggéré ce nouveau rendez-vous en 2022."

Au matin, les organisateurs proposent un marché des producteurs et artisans locaux (Capri’Loups, Le miel et les Abeilles d’Amaury, Têtes à Claques & Tatie Fée Mone, La Palette) ainsi que des jeux anciens en bois et une animation "tissage de la laine" pour les enfants avec le musée de la Rubanerie.

Le midi sera proposée une nouveauté culinaire: "le burger de la transhumance", avec du fromage de chèvre de Cassandre et le miel d’Amaury.

Dès 14 h, la transhumance du meunier se mettra en marche avec en tête une demi-douzaine de moutons et leur berger de Kruiseke pour rejoindre l’autre côté du village. Marquée par une pause à l’usine Verstraete Agra (buvette, stands, lâcher de pigeons.), cette promenade familiale d’environ cinq kilomètres empruntera pour la route du retour un parcours inédit par le centre du village.

Toute la journée, des visites du moulin Soete seront organisées.