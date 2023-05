Comines: De beaux diamants pour Gérard et Jacqueline, une histoire d’amour qui a commencé à un mariage…

Quant à Jacqueline Collie, née à Wervicq le 13 mars 1941, elle s’est occupée de la famille. Elle a rencontré Gérard lors du mariage de son frère, Albert. Ils se sont mariés à Comines, le 21 mai 1963. Deux fils sont nés de cette union: Ghislain et Philippe. La descendance compte plusieurs petits-enfants et une arrière-petite-fille. Toutes nos félicitations et longue vie à eux !