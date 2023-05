Florilège d'histoire d'Amours sur la scène du Collège St-Henri de Comines

Après l'interruption Covid (la dernière pièce des élèves remonte à 2018) et une évocation scénique de La Fontaine en 2022, cette année théâtrale se veut particulière par le fait que la pièce sera jouée en juin (le vendredi 2 juin à 20h et le samedi 3 juin à 17h): une conséquence (une de plus) du nouveau calendrier scolaire...

Une dizaine d’extraits amoureux

Depuis la reprise des mises en scène par Frédéric Desmarets, des intervenants extérieurs comme la Compagnie Joker de Lille (avec Barbara Monin) initient les jeunes comédiens à leur futur rôle. Ceci donne une autre vision! Ce professeur de français crée des pièces inédites comme cette année sous le thème d'histoire d'Amours.

"C'est une création à partir de passages du patrimoine littéraire et théâtral. Grâce à une comédienne, spécialiste de thèse de l'Amour, la troupe raconte les amours de Tristan, pas celui d'Yseult, depuis son enfance". Ces aventures amoureuses empruntent les chemins d'une dizaine d'extraits de Phèdre, Racine, Shakespeare, Flaubert et même du Cantique des Cantiques.

"Parfois les extraits sont pris tels quels, parfois ils sont transformés, poursuit Frédéric . Le tout sous un ton comique, burlesque et même parfois physique. Il ne faut pas avoir peur de l'aspect classique. Il y a même des gags visuels".

Elles/Ils seront sur scène

La performance théâtrale "Histoire d'Amours" sera interprétée par les élèves de 5e et 6e secondaires qui sont Luka Danelia, Tom Alleman, Audrey Vansuyt, Oscar Durnez, Lenny Tatencloux, Noéline Eekhout, Antoine Porignaux, Clea Braem, Loïc Desmarets, Lilou Werquin, Théo Eekhout, Carl-Nathan Charlets, Laura Dewitte, Luke Pauchant, Nell Frenoi, Eve Delmeule, Estevan Gekiere, Rachel Heughebaert, Zoé Desmaret-Croain, Mathilde Pirot et Charlotte Hauspie.

Sans oublier le précieux apport de Laurence Soenen, professeur de français.

Venez nombreux les applaudir dans la salle des fêtes bien connue du Collège Saint-Henri. Les bénéfices des représentations des 2 et 3 juin seront dédiés au "Week-end solidaire" initié par le CPAS de Comines et à la caisse de solidarité des élèves.

"Portes ouvertes" le samedi

Le samedi 3 juin, la représentation sera précédée de "portes ouvertes" du secondaire dès 14h avec visite de l'école et présentation des grilles horaires, mais aussi des courses cuistax, des stands "tresses et grimages", la danse des rhétos, le bar et dès 18h l'apéro des anciens avec petite restauration.

Réservation théâtre 056 56 00 60