Damien Bartier concrétise sa passion de l’informatique à Comines

Ces premiers deux mois sont très positifs à tel point qu’il songe déjà à embaucher: "Je vais commercer par un jobiste étudiant, puis on verra. Je suis tellement occupé avec mes réparations que je n’ai plus le temps de m’occuper du reste: le choix et les commandes de matériel, la vente d’ordinateurs, d’imprimantes, de casques, etc."

Son propre patron

Le Cominois Damien Bartier (29 ans) est diplômé technicien en informatique du collège technique Saint-Joseph: " Ensuite, j’ai refait une 5e et une 6e en électricien/automaticien et j’ai travaillé des années dans la maintenance industrielle.

J’avais l’impression d’en avoir fait le tour quand est arrivée la crise du Covid-19. Je voulais revenir à mes premières amours: l’informatique. Ma femme m’a encouragé dans mon projet et je me suis mis en quête d’un local. J’ai eu un coup de cœur pour cette grande vitrine non loin du centre-ville".

Il est aujourd’hui son propre patron dans un domaine qui le passionne: "Depuis tout petit, je suis un fou des nouvelles technologies. On n’arrêtera jamais les progrès de l’informatique. Chaque année, je me rends au salon de Cologne, le must européen en matière de tendances dans le secteur".

Ce que ses clients recherchent, c’est surtout le conseil et le service après-vente: " Vu les quantités, il est difficile pour moi de concurrencer les prix des grandes chaînes de magasin, surtout côté français. Par contre, une fois le matériel vendu, si on rencontre un problème, tout se complique !

Quant à l’achat du matériel, il doit être bien pensé et adapté aux besoins. Ces derniers ne sont pas les mêmes si on a un usage privé ou un usage professionnel. Autre souci actuel: la cybercriminalité, de plus en plus fréquente. On le répète: dès que l’on voit des choses inquiétantes, il faut réagir rapidement et efficacement ".

IOComputer, rue du Faubourg, 45 à Comines – 0469 24 12 42 contact@iocomputer.be