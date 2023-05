Aurélie Debeuf (Houthem) aide à la gestion du net

" Je propose aux entreprises la gestion de leurs réseaux sociaux et la création de contenus. De nos jours, il est essentiel d’être réactif et d’alimenter régulièrement le site web ou les pages des réseaux sociaux. C’est une vraie contrainte tant au niveau du temps qu’on y consacre que de la qualité des infos diffusées.

Bien des patrons sont conscients de l’importance d’occuper le terrain sur le net, mais ils se rendent vite compte du temps et de l’énergie qui y passent. En quelque sorte, je les débarrasse de cette tâche de marketing !"

Après quelques mois de fonctionnement, la trentenaire a déjà trouvé son rythme de croisière: "On sent qu’il y a un vrai besoin. Je propose également du coaching et de la formation et je travaille pour mes anciens patrons, dans le domaine des vacances, en ce qui concerne la traduction du néerlandais au français. Mon mot d’ordre est de rester dispo et flexible pour tous mes clients. Côté tarif, je n’ai pas voulu appliquer ceux qui sont en cours dans les grandes villes. Je facture à l’heure ou à la page."

Après un master en communication multilingue à l’UCL, Aurélie a essentiellement travaillé en Flandre: "J’ai toujours été la francophone de la bande, mais cela m’a permis de bien maîtriser le néerlandais. La plupart des entreprises qui font appel à moi demandent que les publications soient en deux langues."

Méfiance !

L’avènement de la communication par les réseaux sociaux a changé la façon de faire du commerce ou de prester des services: " Les entreprises ont bien compris qu’il s’agissait d’un nouveau moyen de faire des recherches d’infos et donc une façon de toucher de nouveaux clients.

Il y a quelques années, tout passait par les catalogues et les publicités dans les journaux. Ce temps est révolu et ce n’est pas pour rien que de nouveaux réseaux sociaux se développent. Tous permettent de rendre moins sérieuse, plus fun, la communication commerciale !

À mon sens, aujourd’hui, Facebook reste le numéro 1, suivi par Instagram, bien pratique pour les photos et les vidéos. Et n’oublions pas TikTok, très prisé par les jeunes, même s’il est parfois accusé d’être trop peu sécurisé.

Néanmoins, je pense que, quel que soit le réseau, il faut faire preuve de méfiance et n’en utiliser que les aspects positifs. Il ne faut pas ignorer que lorsque l’on poste quelque chose, on laisse des traces sur le net et que celles-ci peuvent être récupérées pas toujours à bon escient… Voilà pourquoi il faut agir avec bon sens !"

commbyad@gmail.com ou 0472 56 84 10.