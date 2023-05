Street art et poésie pour adoucir la réalité du cimetière au Bizet (Comines)

"Le projet est de découvrir le graff réalisé par l'artiste X-Spray, alias Michaël Deroubaix, et par les adolescents de Plobi, antenne Le Bizet/Ploegsteert de la Maison des jeunes Carpe Diem. L'idée est de réaliser un graff pour mettre en valeur la parcelle des étoiles, soit celle destinée aux fœtus et aux enfants de moins de 12 ans, explique Chantal Bertouille. N ous voulions associer les jeunes à l'expérience pour qu'ils aient une vision différente de la mort."

Une fois le projet approuvé par la commission et le collège, des critères ont été définis pour sélectionner l'artiste: " Nous voulions des couleurs pastel, du respect, de la douceur et de la rondeur! Nous avons finalement sélectionné Michaël Deroubaix, qui a accepté de travailler avec les adolescents. La création devait absolument se faire durant les vacances scolaires."

Un endroit empreint de sérénité

"C 'est la première fois que je travaille dans un cimetière, suggère le graffeur roubaisien, qui vit de son art depuis 2008. L'endroit est empreint de sérénité et propice à la création. Je voulais que les adolescents ne soient pas que des exécutants et réalisent eux-mêmes le graff. En quelque sorte, je les ai guidés. On retrouve des libellules pour l'envol et des machines à remonter le temps pour ne pas oublier".

Une phrase est écrite sur le mur: "Toi qu'emporte le vent, tu t'habilles des couleurs du ciel". "Dans un premier temps, nous avons cherché des citations et puis l'idée m'est venue de faire appel au talent du poète Otto Ganz, alias Xavier de Florenne, le monsieur cimetières de la Région wallonne. Il nous a envoyé 13 phrases. Les membres de la commission en ont sélectionné une pour être écrite sur le mur. Les autres phrases seront disséminées dans l'extension du cimetière. Nous y inscrirons également des citations en néerlandais."

La peinture acrylique est prévue pour rester en place une quinzaine d'années: "J'ai pas mal de projets déjà réalisés ou en cours, se réjouit l'artiste , pour des villes, des écoles, un centre gériatrique, etc. J'ai également réalisé une peinture murale dans un commissariat; ce qui m'a fait mesurer le chemin parcouru, moi qui aie commencé à graffer en 1989 sur des espaces de la SNCF; ce qui m'a créé quelques soucis avec la police!"

Dans un avenir proche, deux peintures murales devraient voir le jour dans l'entité: au musée de la Rubanerie, sur le mur à l'arrière des toilettes, et sur le bâtiment de la cafétéria du football, site de la MJC.