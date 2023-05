Balade bucolique et stigmates du front 14-18 à Ploegsteert

L’Ultimo Crater

Le cimetière australien dans les bois. ©EdA

Un point de départ incontournable: le Centre d'interprétation Plugstreet 14-18. Il est possible d'y louer des vélos électriques. Avec son Mémorial britannique et ses 20 cimetières militaires, l'entité garde les cicatrices de la grande guerre. Au quotidien, les salariés de la Commonwealth War Graves Commission en assurent un entretien méticuleux. Quant au Mémorial, érigé à la mémoire des 11 447 soldats de l'empire britannique morts dans la région et portés disparus, il devrait subir dans les prochaines années un grand lifting pour être au top pour le centenaire, le 7 juin 2031.

La date d'inauguration, le 7 juin 1931, n'a pas été choisie au hasard puisque le 7 juin 1917, à 3 h 10, les Alliés ont fait sauter, en l'espace de 30 secondes, 19 mines en vue de la prise du saillant Messines-Wytschaete. L'explosion a engendré le bruit artificiel le plus important de l'Histoire et on raconte qu'elle fut entendue jusqu'à Londres!

L'Ultimo Crater, dans la riche Rue, témoigne de l'impact sur le relief. Grâce à un accord avec le propriétaire de la prairie et des aménagements communaux, il est possible de s'en approcher. Ce haut fait militaire fait débuter la bataille de Messines, accompagnée de l'artillerie qui tira plus de trois millions d'obus sur la ligne de front!

Le soldat Robert Barnett est mort à 15 ans

Un autre point d'arrêt est celui du site de la trêve de Noël, chemin du Saint-Yvon. En 1914, les belligérants ont spontanément observé une trêve lors de la période de Noël. S'il y en a eu plusieurs tout au long du front, on connaît précisément le lieu et les faits de celle du Saint-Yvon grâce à l'illustrateur Bruce Bairnsfather, qui y a participé.

La stèle de l'UEFA et les tranchées reconstituées. ©EdA

Des cadeaux ont été échangés et un match de football a été joué; ce qui a convaincu l'UEFA d'offrir une stèle symbolique à l'occasion du centenaire. Le monument a été inauguré par Michel Platini, alors président de l'UEFA, le 11 décembre 2014.

La tombe du soldat britannique Robert Barnett, décédé à l'âge de 15 ans. ©EdA

Trois cimetières se situent au sein même des bois. Les parcourir rend compte de l'absurdité humaine. Au Rifle House se trouve la tombe de Robert Barnett, mort le 19 décembre 1914, à l'âge de 15 ans. Né le 25 juin 1899 à Hackney, il possède la particularité d'être l'un des plus jeunes soldats à périr lors de la guerre 14-18. Il avait falsifié ses documents d'identité car, au début du conflit, légalement, il fallait au minimum être dans l'année de ses 20 ans pour être enrôlé dans l'armée britannique.

Les balades cyclistes guidées: dimanche 18juin, 14 h. (départ moulin Soete); 2 juillet, 14 h. (départ gare de Comines) et 16 septembre, 14 h. (départ Plugstreet 14-18). Tarif: 2€. 056 55 56 00 ou info@visitcomines-warneton.be