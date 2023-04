Des tables de Teqball, dans l’entité cominoise, pour créer du lien social

Créé en 2015 par deux Hongrois, le Teqball se joue sur une sorte de table de tennis de table arquée et combine à la fois football et tennis de table. Il se pratique avec une balle de foot légèrement dégonflée, lancée avec n’importe quelle partie du corps, sauf les mains.

Les tables ont été financées par le budget participatif 2021, établi à 50 000 €. Il s’agit d’une volonté politique de faire participer le citoyen à la vie locale. "Onze projets ont été déposés et trois ont finalement été retenus, explique la bourgmestre Alice Leeuwerck: les tables de Teqball, l’installation de bornes de réparation pour vélos et trottinettes électriques du Cyclo Club Warneton, de même que le réaménagement de la salle de la Musique d’Houthem souhaité par un groupe de riverains. Si les deux premiers sont opérationnels, le troisième exige de gros travaux de rénovation."

Eviter l’ennui des plus jeunes

Résidant dans la cité Geuten, Yaniss Allach, un étudiant en comptabilité de 22 ans, est à l’origine de la pose des tables de Teqball: "Je trouve dommage que la plaine de la cité se dégrade. Résultat: les plus jeunes s’ennuient car ils n’ont pas beaucoup de possibilités de s’occuper. Ils restent alors derrière leur écran toute la journée ou, pour certains, causent des dégradations ! De nos jours, si on veut faire des activités, tout est loin et tout est cher ! J’ai abordé le sujet avec François Gustin, l’éducateur de rue, et il nous a parlé du budget participatif. Nous avons alors eu le projet des tables de Teqball, parce qu’on jouait souvent à se faire des passes sur les balustrades."

Le plan de Cohésion Sociale, orchestré par Audrey Hof, et les agents communaux ont géré les parties administratives et techniques pour que les tables, qui répondent à des normes bien précises, soient achetées et posées.

"C’est un sport en plein développement qui peut se jouer à tout âge et à tout niveau, se réjouit François Gustin. Il va permettre de créer du lien social."

Pour le budget 2023, 50 000 € sont prévus et Youness Allach, le petit frère de Yaniss, a déjà son idée pour introduire un deuxième projet: "L’installation d’un matériel de CrossFit, un sport qui mixte le fitness et la musculation."

La bourgmestre a conclu son intervention en incitant les citoyens membres d’une association ou d’un comité à envoyer leur projet.

Plan de Cohésion Sociale: 056 56 10 53