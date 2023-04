Première cérémonie de printemps pour les pompiers et policiers de Comines-Warneton

Le capitaine Jimmy Lahousse lors de son intervention. ©EdA

Le capitaine Jimmy Lahousse a fait le bilan 2022: le poste de Comines-Warneton compte 40 pompiers et 4 ambulanciers. Parmi eux, 17 sont devenus professionnels au sein de la zone de secours de Wallonie picarde. Les candidatures sont les bienvenues parce que la zone est en manque d'effectif!

En 2022, 1231 interventions d'ambulance et 400 interventions de pompiers ont été recensées. "Par rapport à 2021, il y a eu une centaine d'interventions supplémentaires et ce même si nous avons régulièrement une ambulance des zones voisines sur notre territoire lorsque la nôtre est déjà en intervention. Vous comprendrez à quel point votre présence est nécessaire!"

Il a terminé son discours par une pensée pour trois pompiers qui nous ont quittés dernièrement: Alain Vannin, Michel Clinckemaillie et Émile Mullier.

"Vous avez fait le job!"

Quant au chef de corps Sébastien Dauchy, il a insisté sur la modernisation de la police: la transformation en cours du commissariat, mais aussi l'achat de nouveaux véhicules et les équipements en bodycam. "Ce nouveau matériel répond à notre volonté d'équiper nos policiers des moyens technologiques les plus pointus, tant pour leur sécurité que pour celle de la population. Et je remercie l'ensemble du conseil de police qui permet ces investissements par le vote d'un budget en conséquence".

La bourgmestre Alice Leeuwerck a rappelé les crises qui se sont succédé et durant lesquelles les services de secours ont été soumis à rude épreuve: Covid-19, inondations, tempêtes, Ukraine, etc. "À chaque fois, vous avez fait le job!"

Elle a également évoqué le financement de la zone de secours de Wallonie picarde, dont le calcul est particulièrement "déséquilibré et pénalisant" pour les villes moyennes comme Comines-Warneton. "Nous ne désespérons pas d'un financement via de nouvelles clés de répartition".

Brevets et barrettes

L'inspecteur Baudouin Ugille a été félicité. ©EdA

La partie protocolaire, avant le verre de l'amitié, s'est terminée par la remise des brevets et barrettes pour le nombre d'années de service à la police. Il n'y a pas eu de départ en retraite.

- L'inspecteur principal Martin Windels: 35 années de carrière et 30 années de grade.

- L'inspecteur Bruno Gathem: 30 années de carrière et 10 années de grade.

- L'inspecteur Damien Rasseneur: 30 années de carrière et 10 années de grade.

- L'inspecteur Baudouin Ugille: 25 années de carrière et 20 années de grade.

- L'inspecteur principal Fabrice Frenoy: 25 années de carrière.

- L'inspecteur Pascal Turpain: 25 années de carrière.