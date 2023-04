Comines: Portraits pour traits franco-belges et Cominois remarquables, deux expos

L’expo "portraits pour traits" se décline en deux lieux: la maison du patrimoine de Comines (F) avec des portraits issus notamment du musée du petit format de Nismes en province de Namur et l’Arsenal du Centre Culturel (rue de la procession) à Comines (B) avec l’Académie des Beaux-Arts de Comines. Jusqu’au 28 avril (de 14h à 17 h: le mardi, mercredi, jeudi et vendredi), des élèves de 12 à 84 ans de l’atelier de dessin, de peinture d’Houthem et l’atelier de pluridisciplinaire du Bizet exposent des portraits grâce à la sagacité de leurs professeurs Bernard Lepercq, Benoît Abeele et Alicia Leterme. Cette dernière a un master en dessin à finalité didactique de Tournai et vient de rejoindre l’équipe pédagogique depuis septembre pour assurer les cours du samedi au Bizet. Elle est aussi animatrice en arts plastiques au Centre Culturel local. "Le portrait est une discipline artistique classique. C’est un sujet récurrent qui se travaille à partir de modèles mais aussi de photos parfois issues de magazines. En juin aura lieu l’expo pour le jury d’examen". Lors du discours inaugural de ce dernier jeudi, l’échevin Philippe Mouton a mis en exergue "cette impressionnante galerie de portraits. À chacune de mes visites, je découvre des nouveautés dans les regards, notamment dans les expressions des enfants. Dur de choisir les portraits à exposer dans une telle lignée d’efforts d’élèves talentueux grâce aux diverses techniques apportées par les professeurs et mis en valeur par le jeu des lumières".