Comines: circulation perturbée dans l’axe commercial à partir de ce lundi 17 avril

Pour permettre de ne pas impacter les riverains à plusieurs reprises, il a été décidé de mener en parallèle les travaux de réfection du dispositif ralentisseur au carrefour des rues du Faubourg et de la Procession.

Les modifications de circulation suivantes seront établies: la circulation dans la rue du Faubourg, au croisement avec la rue de la Procession, sera régulée via les feux de signalisation et les rues de Procession et des Canons seront mises en sens unique ne permettant la circulation que dans le sens suivant: rue du Faubourg, rue de la Procession, rue des Canons, rue de Warneton. La durée du chantier est estimée à six semaines. Les commerces et le centre-ville restent accessibles.

Attention au sens unique !

Avec l’arrivée du Parc des Près de la Lys, en juin 2022, la Ville veut proposer un itinéraire sécurisé aux usagers qu’ils soient piétons ou cyclistes. Toute une série de mesures ont été prises, certaines étant déjà appliquées. Dernièrement, des aménagements ont déjà été réalisés en matière de mobilité et sécurité routière tels que le sens de circulation obligatoire rue du Couvent, les îlots de ralentissements et bandes cyclables suggérées rue d’Houthem et chemin des Casernes.

Depuis le mardi 11 avril, la rue de la Victoire est en sens unique, avec une circulation dans le sens rond-point du Chemin de Fer vers la rue de Wervicq avec test de zones "dépose-minute" et "30 km/h aux abords d’écoles". La rue de la Morte-Lys, qui avait été mise en sens unique lors des travaux du centre-ville, voit la pérennisation de cette mesure. Toujours dans le même sens: depuis la rue de Wervicq vers le rond-point de la place du Pont-Neuf.

Par la suite, des aménagements sont prévus sur le plateau de la Gare et certaines rues deviendront "vélos prioritaires". En effet, dans le cadre de Commune Pilote Wallonie Cyclable 2021, un marché public de travaux a été lancé pour l’aménagement de rues cyclables à Comines. Dans l’avant-projet, les rues concernées étaient les rues des Champs, du Sentier, de la Morte-Lys, Neuve et Neuve prolongée, d’Orléans, de la Victoire et de la Paix, soit celles qui rayonnent autour de la place Albert 1er. L’objectif est clairement de permettre aux jeunes de regagner leur école à vélo, en toute sécurité.