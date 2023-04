Handidanse rassemble le temps d’un après-midi des institutions pour personnes moins-valides, afin d’organiser un concours de danse, avec ou sans fauteuils. Cette quatrième édition - la précédente avait eu lieu en avril 2019 - a pris place au hall des sports d’Houthem et a rassemblé plus de 170 participants venus de huit institutions (six de France) et plus de 200 spectateurs.