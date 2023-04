Le Rusticana renaît sous forme de bar à tapas à Warneton

C’est ce qui a décidé Carla Da Silva Marques, coiffeuse à Warneton, son compagnon Jean Walquemanne et leur ami commun David Laby d’unir leurs forces pour créer un bar à tapas.

Si les deux premiers gardent leur profession, David Laby en fait son occupation principale: "Après neuf années d’exploitation du café"The Special One"à Comines, je cherchais un nouveau projet. Je voulais quelque chose de plus calme, explique le Cominois. C’est ce qui nous a donné l’idée de nous orienter vers la bristronomie, un concept où l’on mange un morceau autour d’un bon verre, surtout de vin. Les clients qui ne viennent que pour prendre un verre sont les bienvenus, surtout que nous disposons d’une grande terrasse idéalement placée sur la belle place de Warneton !"

"On s’adaptera à la demande"

Titulaire d’un diplôme en hôtellerie/restauration, c’est Jean qui va tenir les fourneaux, après son travail de nuit: "En ce qui concerne les tapas, il y aura un peu de tout: des traditionnelles fromage/saucisson, mais aussi des spécialités portugaises comme les beignets de crevettes, les chorizos, etc. Le midi, on pourra y manger des planches. On s’adaptera à la demande."

Côté bières, en plus des spécialités de la Brasserie Vanuxeem à qui appartient le café, on retrouvera La Marmouset, que fait brasser David Laby. Le café sera fermé le lundi soir et le mardi toute la journée.