Rue de Ploegsteert: les travaux s'annoncent

La semaine prochaine, l'entreprise Hubaut procédera à des réparations importantes sur la RN 515 entre le carrefour avec le chemin du Crampon et environ 150 m vers Warneton. " C'est le tronçon le plus endommagé qui sera réasphalté. Les travaux se feront en demi-chaussée afin de permettre la circulation. Des travaux sur la RN 365 se feront aussi au niveau du Mont de la Hutte. En attendant une réfection de la RN 515 entre le Bois du Gheer et Ploegsteert en 2025 avec 3 000 000€ prévus ; une nouvelle que l'on attendait depuis longtemps ", commente l'échevin Philippe Mouton.