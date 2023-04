Depuis plusieurs décennies, le spectacle de danse classique de l’Académie deMouscron - Comines est très attendu par les danseuses (parfois aussi des garçons) et leurs familles. Pour la première fois, le hall des sports d’Houthem a été transformé en salle de spectacle pour accueillir la professeure Catherine De Wilde et ses élèves. Les quelque cinq cents spectateurs ont été emmenés dans l’univers de Charles Trenet avec comme titre du spectacle "Le fou chantant".

Des chansons qui ont bercé notre enfance

©EdA

Catherine qui a chorégraphié la majorité des danses nous parle de son choix: "Cela faisait longtemps que j’avais envie de monter un spectacle principalement sur des musiques de Charles Trenet. Ce sera une redécouverte de chansons qui ont bercé notre enfance… et celle de nos parents. Pour les plus jeunes une découverte tout simplement. De plus, ses musiques sont intéressantes pour les chorégraphies et ses textes sont aussi surprenants".

©EdA

La septantaine de danseuses des sept classes de l’Académie s’est produite sur des chansons connues comme "Le jardin extraordinaire, "Route nationale 7", "L’âme des poètes" et une dizaine d’autres. Notons aussi le solo de Rachel Heughebaert sur "Eleanor Rigby" de Paul Mc Cartney qui termine son cycle de formation à l’Académie.

Lors des intermèdes, les élèves ont effectué des démonstrations axées sur d’autres arts de la scène telle la danse moderne, l’improvisation orale, le théâtre. Pour cela, il a été fait appel à une comédienne professionnelle Martine Vienne, spécialisée en spectacle de stand-up. Aussi avec une mise en scène très réussie grâce à Ludo Clément et sous des éclairages exceptionnels de l’équipe du Centre culturel.