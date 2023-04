Un défilé de mode singulier en geste de solidarité à Comines-Warneton

Parmi l'une des nouveautés, relevons le défilé de mode qui est venu se greffer au quiz du vendredi soir. Ce nouveau moment festif au Collège de la Lys était organisé par le Plan de cohésion sociale. Les vêtements utilisés pour ce défilé étaient issus des vestiaires de "Gare aux fringues", de la vestiboutique de la Croix-Rouge et de l'épicerie solidaire Épis. La singularité résidait dans l'origine des "mannequins": des personnes âgées venant de homes dont certaines avec déambulateurs, des handicapés d'Handiplaine, des jeunes invités par le PCS. Un brassage social loin d’être habituel lors de ce type d'événement et qui s’est tenu dans une ambiance plus que chaleureuse. Sans conteste un des moments forts de ce "week-end solidaire" qui avait comme objectif de récolter des denrées pour des familles de l’entité en situation précaire.