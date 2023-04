Avec vingt médailles au total (onze en or, huit en argent et une en bronze), le club cominois se hisse en deuxième position au nombre total de médailles, derrière le club d'Anvers et ce, sur la trentaine de clubs venus de toute la Belgique,

Un entraînement exceptionnel

Samedi, l'Acama a proposé dans son dojo cominois à environ septante adeptes de Ju-Jitsu, un entraînement exceptionnel avec la Belge Licaï Pourtois, 25 ans, triple championne du monde, triple championne d'Europe et vainqueur des Jeux Mondiaux (regroupant les disciplines sportives non-reprises aux jeux Olympiques) dans la discipline fighter de moins de 57 kg. Le matin, une bonne septantaine de 7 à 12 ans (dont certains du club de Brunehaut) a suivi les conseils de la championne donnés avec beaucoup de bienveillance. L'après-midi, les plus de 12 ans sont venus s'entraîner.

Le samedi 29 avril dès 9h30, à la salle des sports de Warneton, sera consacré à l'Open des jeunes en Ju-Jitsu fighting et en duo classic et le dimanche dès 10h auront lieu les compétitions internes du club Acama avec notamment une démonstration - animation des résidents du centre "Le Village".