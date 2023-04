Un salon funéraire pour des obsèques laïques à Warneton

Depuis peu, les pompes funèbres Rotsaert, établies à Ploegsteert, ont ouvert une salle de cérémonie pour accueillir les obsèques laïques. "J’avais régulièrement des demandes pour ne plus aller à l’église, explique Eddy, le patron." Ce qui est logique vu la déchristianisation. De plus, les familles émettent le désir de projeter des photos, des vidéos ou d’écouter certaines chansons. Auparavant, je suggérais une cérémonie au crématorium de Courtrai, mais bien des personnes, surtout parmi les plus âgées, ne s’y rendaient pas parce que c’était trop loin. J’ai encore fait l’une ou l’autre cérémonie au cimetière mais ce n’est pas évident surtout s’il pleut ou s’il y a du vent. Dernièrement, nous avons même organisé des obsèques laïques dans la salle paroissiale de Ploegsteert ; nous n’avions pas d’autre choix !"