"Gare aux fringues" à Comines: 400 à 500 ventes par mois

" Il a très vite trouvé sa vitesse de croisière, se réjouit Dorine Verhelst, à l'initiative du projet avec Christine Verbeke et Rosette Maes. Il me semble que nous répondons à une demande. Nous avons calculé que nous vendons entre 400 et 500 pièces par mois.

Nous voyons que nous avons déjà fidélisé notre clientèle. Pour ce qui est des dons de vêtements, de chaussures et d'accessoires, ils sont de plus en plus nombreux car les gens sont heureux de savoir que leur générosité va profiter à des personnes de la région.

Nous trions très strictement et rangeons avec beaucoup de méticulosité. Les prix varient entre 0,5 et 5€. Le surplus est envoyé à la Croix-Rouge, à Warneton. Nous remercions aussi la Ville, qui a assuré notre confort!"

Pour redistribuer à des associations

Une vraie chaîne de solidarité s'est organisée autour de la vingtaine de bénévoles qui assurent les permanences: "Nous avons offert des vêtements aux familles venues d'Ukraine et à des citoyens en situation d'urgence, fait un don de vêtements et un don d'argent à la Turquie, explique Dorine Verhelst. Notre but n'est pas de garder les bénéfices, mais bien de les redistribuer à des associations: en paniers de soins et d'hygiène pour les résidentes de l'Oasis ou en dons de produits ménagers lors du week-end solidaire où nous avons aussi prêté des vêtements pour le défilé de mode".

Ouverture le samedi, de 10 à 16 h.; le mercredi de 13 h 30 à 17 h. et le vendredi, de 9 à 12 h.