À quelques jours de sa série de représentations de la comédie de l’auteure à succès Andrée Robin-Ligot intitulée "Bon sang, quelle famille !", tout est stoppé ! Les comédiens de la troupe de Ploegsteert gardent néanmoins le moral et maintiennent le contact par le téléphone ou les réseaux sociaux.

Trois plus tard, et la vie culturelle ayant repris ses droits, la troupe s’est enfin retrouvée pour peaufiner la même pièce. "L’ambiance est super ; c’est comme si on s’était quitté hier… sourit Stéphanie Deken, présidente du CDP. Nous attendions avec impatience l’autorisation pour rejouer. En 2022, nous avions eu la permission de jouer devant un public, mais nous ne pouvions pas répéter car les répétitions étaient considérées comme soirée extérieure… encore une histoire à la belge !"

Le cercle dramatique a reculé d’un mois les représentations à venir afin que la dernière puisse avoir lieu au début du congé de printemps de mai. "Nous nous limitons à six représentations afin d’essayer d’avoir à chaque fois une salle comble ; c’est plus agréable !"

Si la thématique de la pièce peut paraître triste en parlant de funérailles, une lettre concernant un héritage singulier va faire surgir des moments cocasses et inattendus.

Trois ans après, nous retrouvons les dix mêmes comédiens: Stéphanie Deken, Dorothée Lamoot, Pierre Maes, Christine Milleville, Sophie Vercruysse, Christophe Sanctorum, Anthony Debailleul, Bernard Baudour, Annie Bauw et Frédéric Delion.

La mise en scène reste attribuée à Stéphanie Deken et Dorothée Lamoot, un binôme inédit. "Le choix de cette pièce avec dix comédiens était une réserve de 2019 n’ayant pas pu être jouée in extremis en 2020, nous confie Stéphanie Deken, comédienne aussi avec un long rôle. La pièce est écrite par une auteure talentueuse qui nécessite peu d’adaptations. La présence de Dorothée à mes côtés est indispensable dans cette mise en scène collégiale."

Au niveau de l’encadrement logistique, il y a quelques nouveaux. Au son et aux lumières, nous retrouverons Cédric Dewitte, encadré par Didier Lamoot (après 20 ans d’arrêt). Pour la captation vidéo de la pièce, Philippe Lamotte sera présent pour la première fois. Le maquillage sera réalisé par Faustine Hof, une étudiante dans cette discipline du cinéma à Lille.

Réservez sans traîner !

Vu l’engouement pour la reprise théâtrale à Ploegsteert, il est bon de réserver sans tarder. En plus de la séance au profit du Télévie le mercredi 26 avril à 20h (réservations au 0478 06 04 19), les représentations auront lieu à la salle paroissiale de Ploegsteert (rue de Messines), le vendredi 21 avril à 20 h, le samedi 22 avril à 20 h, le vendredi 28 avril à 20 h, le samedi 29 avril à 20h et le dimanche 30 avril à 16h (Prix: 7 € – 4 € pour les moins de 12 ans)

Réservations: 0493 63 52 04 – theatrecdp@gmail.be – ou le samedi de 10 h 15 à 11 h 45 à la maison communale de Ploegsteert.