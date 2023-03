Dragage de la Lys afin de réduire les inondations à Bas-Warneton

Le dragage s’opère depuis le nouveau cours de la Lys, à cent mètres en aval du cimetière et continuera jusqu’à l’embouchure de La Douve.

Une grue de 13 tonnes posée à l’avant d’une plateforme flottante retire les boues sur une largeur de douze mètres et les dépose dans une barge. "Il est prévu que nous retirons, sur une longueur de 500 mètres, environ 13 500 m³, en respectant la profondeur d’1,80 m. À raison d’une bonne dizaine d’heures de travail par jour, nous en avons pour six à huit semaines", explique le conducteur des travaux.

La société qui a remporté le marché public émis par le SPW est Ecoterres s.a., basée à Farciennes, une filiale de Deme Group. Trois personnes sont présentes: le grutier, le conducteur du remorqueur et le conducteur des travaux. Elles logent dans un hôtel de Menin.

En décantation à Moen

"Nous avons analysé des échantillons: les boues ne sont pas polluées. Elles sont amenées par barge à Moen (Zwevegem). Concrètement, nous utilisons une petite barge de 100 t qui nous transvidons dans deux péniches amarrées à la plateforme du Pont-Rouge. L’une fait 1 200 tonnes et l’autre 1 700 tonnes Avec une grue, la société Dufour s’occupe de transférer les boues de la petite à la grande péniche. Pour faire le lien entre Warneton et Moen, il faut quasi un jour de navigation. D’où notre obligation d’avoir deux barges."

La Douve devrait être impactée. "Les effets positifs pour les deux cours d’eau feront qu’il y aura moins de risques d’inondations dans le centre de Warneton et moins d’alluvions vers le quai Verboeckoven, espère Philippe Mouton. À titre de comparaison, les travaux de dragage précédents s’étaient faits avec des camions stationnés sur le chemin de halage et des volumes moindres de sédiments, d’où l’envasement rapide du bras de Lys."

L’hydrologie étant une science complexe, seule l’expérience va prouver les bienfaits du curage. "Les récents travaux effectués sur La Douve à l’aval du bassin d’orage freineront les eaux d’une crue et diminueront l’arrivée des sédiments limoneux dans le bras de la Lys. En effet, la retenue et l’étalement des eaux dans le bassin d’orage de plus d’un ha feront que les particules de matières en suspension dans l’eau se déposeront plus facilement dans le fond du bassin plutôt que d’être systématiquement emmenées vers la rivière dont elles remplissent le lit entre autres par l’effet des petits mascarets qui remontent le bras aux passages des bateaux sur le nouveau canal. L’ouvrage installé par la Province revêt plus de sens encore par la diminution de la vitesse de pousse des saules dans le bassin et la régulation d’arrivée de l’eau."