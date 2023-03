Du 28 mars au 2 avril, une semaine pour exprimer sa solidarité à Comines-Warneton

"Avec la sixième édition du week-end solidaire organisé par le CPAS et Epis, l’idée est de continuer à sensibiliser la population cominoise à l’aide alimentaire afin d’étoffer l’épicerie solidaire Epis située près des bureaux du CPAS qui aide les familles dans le besoin et d’alimenter les trois frigos solidaires, précise Frédéric Hallez, président du CPAS et coordinateur de ce week-end. La récolte permet à la fois d’emmagasiner des vivres non-périssables et des produits ménagers, d’entretien, d’hygiène ainsi que des dons financiers afin de pouvoir faire des achats pour cette épicerie. Avec nos nombreux partenaires dont les trois écoles secondaires de Comines-Warneton, la grande surprise de cette nouvelle édition est d’avoir des activités inédites et même si on garde le nom de “Week-end Solidaire”, les animations s’étalent sur une semaine pour toucher des publics différents."

Un programme riche et varié sur une semaine

Du mardi 28 mars au dimanche 2 avril, diverses activités auront lieu sur le territoire de Comines-Warneton, dont les bénéfices seront octroyés aux familles cominoises dans la précarité.

"Le mardi 28 mars à 18 h 30, le Collège de la Lys et leurs élèves proposent un repas gastronomique au sein de leur restaurant d’application, le petit CDlys, précise Frédéric Hallez. La Régie des Quartiers de Comines-Warneton invite le mercredi 29 mars à 15 h 30, à la maison du village au Bizet, les enfants de 6 à 12 ans pour à une séance de cinéma solidaire autour du film"Pil"(une denrée non-périssable comme droit d’entrée)."

Le centre culturel de Comines-Warneton récoltera le jeudi 30 mars dès 18h à la MJC des dons de denrées alimentaires et des dons financiers lors d’une soirée afterwork de produits locaux suivie de la projection d’un film. "La traditionnelle soirée du vendredi sera réservée à un quizz solidaire qui aura lieu dès 19h au collège de la Lys (rue Romaine) et qui sera rehaussée par un défilé de mode de seconde main organisé par le Plan de Cohésion Sociale en collaboration avec Gare aux fringues, Epis et la Croix Rouge", ajoute le président du CPAS.

Le samedi 1er avril, dès 8 h, au home du Sacré-Cœur de Ploegsteert auront lieu successivement le petit-déjeuner, les marches solidaires (avec l’AGISC), la marche d’orientation familiale, l’apéro et une animation musicale. À l’occasion de ses portes ouvertes, l’Athénée Royal Fernand Jacquemin reversera les bénéfices du repas du midi au Week-end Solidaire. "La nouveauté du dimanche après-midi (14 h) sera le loto bingo, avec un bar et une vente de crêpes, à l’Institut Saint-Henri de Comines."

En plus de certaines activités, des collectes de vivres seront organisées toute la semaine et le week-end prochain dans les trois homes du CPAS et dans certaines grandes surfaces.

www.weekend-solidaire.be