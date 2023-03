Salon de l’emploi (Comines): entre jobs et compétences

L’initiative est à mettre au compte de la plateforme locale autour de l’insertion professionnelle (REZO), qui réunit les différents acteurs concernés à Comines-Warneton. Le salon a été coordonné par l’Agence de Développement Local où travaille Marie Moity: "Il y a davantage de monde que l’an dernier où nous avions accueilli quelque 200 personnes. À 14 h 20, nous enregistrons déjà 260 passages. Nous avons essayé d’apporter des améliorations. En 2022, nous avions dédié la matinée aux écoles et l’après-midi aux adultes. Cette fois, c’était tout public de 10h à 16 h. En plus, nous avions remarqué que, pour moitié, les participants étaient des demandeurs d’emploi et des personnes souhaitant se réorienter. Avec ce constat, nous avons développé les stands sur la formation des adultes et la réorientation. Nous avons aussi davantage de partenaires et d’entreprises françaises. Pour la confidentialité, les stands ont été répartis sur plus d’espace."

Un manque de personnel qualifié

À parcourir les stands, on découvre une grande diversité, avec tous les partenaires publics, mais aussi des entreprises locales. La team recrutement de Clarebout Potatoes était venue en force: "On grandit, donc il faut de plus en plus de personnel ! On recrute toutes sortes de profil: des chauffeurs CE, des caristes, des mécaniciens, etc. La liste est longue ! Aujourd’hui, on a déjà reçu une vingtaine de CV intéressants. Nous allons rappeler les candidats rapidement pour une entrevue. Cette formule du salon est intéressante, surtout quand on est en recherche active de personnel !"

Le Club des Affaires de la Lys était présent pour la première fois avec, sur la table, des annonces concrètes d’emploi. Notamment pour Johnny Debrabant et Marjorie Staszak qui viennent de créer DM Désoss et DM Intérim. "J’étais boucher désosseur durant près de 30 ans et l’idée m’est venue de créer une agence pour fournir du personnel à un secteur qui en manque cruellement. Dans la foulée, nous avons créé une agence pour tout type de profil."