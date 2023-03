Fin de saison de cross de l’EAH (Le Bizet), et remise des médailles

Le sport n’échappe pas à la crise

Cette année, les athlètes de l’EAH ont participé à 122 épreuves, contre 233 épreuves en 2022.

"Pourtant, le club reste assez stable en nombre de membres avec une septantaine d’athlètes dont trois nouveaux jeunes sportifs originaires d’Ukraine, précise Jacques Schouteten le président du club (77 ans). L’EAH n’est pas un club de jogging, mais bien un club d’athlétisme complet où toutes les disciplines sont pratiquées. Les membres n’y viennent pas uniquement pour s’entraîner mais aussi pour participer aux diverses compétitions. Mais on remarque que la compétition n’est pas nécessairement dans la mentalité des nouveaux adhérents… Avec la crise, il est aussi plus difficile de se déplacer et cela coûte cher ; même si pour cette dernière saison, nous avions programmé que des cross près de chez nous: Ypres, Poperinge, Roulers, Gaurain. Ces éléments expliquent le fait que nos membres participent à moins de compétitions… Seuls quinze membres ont couru un minimum de quatre cross et sont classés dans nos challenges. Pour récompenser davantage de jeunes sportifs, nous avons néanmoins décidé d’octroyer une dizaine de médailles à ceux qui ont participé au moins à deux courses."

Les champions du nombre de cross sont Louka Deldicque avec neuf cross, suivi de sa sœur Justine et d’Emma Samyn avec toutes les deux huit épreuves.

Les deux podiums de l’EAH

Le podium du "challenge des espoirs" est composé de Louka Deldicque (en première année Pupilles), Henri Samyn (en première année Benjamins) et Emma Samyn (en deuxième année Pupilles). Ils sont suivis par ordre de Flore Ansiaux, de Flavie Vandeskelde, de Rose Vandeskelde, de Jules Butaye, de Justine Delbecque et de Victoire Messeyne.

Pour le "challenge de régularité", le premier est Henri Clarebout pour une première saison au club et en cross, suivi de Lou Deldalle devenue cadette et de Azae Adam avec une première année en Minimes. Les autres lauréats sont Maëlle Verslype, Rachel Pollet et Clara Debuy.

La compétition sur piste reprend le 1er avril, avec ensuite le 7 mai le tournoi de Jeunes de l’EAH au Bizet. Le repas annuel du club aura lieu le samedi 29 avril.