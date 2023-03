Comines: une semaine aux côtés de la petite enfance pour des étudiants cominois (vidéo)

"J’avais lancé cette semaine de la petite enfance et ses diverses animations en 2001, rappelle Myriam Kino, animatrice au centre culturel. Cette année, nous avons accueilli quelque 255 enfants de maternelle de toutes les écoles de l’entité ainsi que des enfants de l’enseignement spécialisé, de l’école des Aubiers. Cela représente une soixantaine de visiteurs lors de chaque journée. Toutes les animations sont prises en charge par les stagiaires des deux écoles secondaires. Ils ont, par exemple, été formés par des bibliothécaires au théâtre japonais du kamishibai."

En plus de permettre aux enfants de vivre de chouettes activités, cette semaine coïncide avec les premiers stages des élèves du secondaire. "L’intérêt est d’aussi faire le stage ensemble pour permettre de mieux observer, relève Fabien Isbled, titulaire de la classe de quatrième secondaire de l’Athénée. La thématique de cette année est “l’alimentation et les sports”. Le contexte des activités et des animations est ainsi focalisé sur la nourriture saine, comme cette course relais axée sur les bons et moins bons aliments pour la santé."

"Tout au long de la semaine, nous accompagnons et nous animons des groupes dans des ateliers comme la psychomotricité, le bricolage, la danse… enchaîne Eline Arfouni, une étudiante satisfaite de son premier stage. Nous préparons aussi de la salade de fruits pour les collations. La majorité d’entre nous veut devenir éducateur social pour les enfants ou encore pour les personnes âgées."

"Les élèves de cinquième du collège de la Lys ont le choix entre animer la semaine de la petite enfance comme en quatrième ou aller dans une école primaire ou dans une institution, ajoute Dorothée Lamoot, professeur en quatrième au collège de la Lys. Nous les avons encadrés dans leur préparation. Ce qu’ils apprécient beaucoup, c’est de voir concrètement le fruit de leur travail. Nous sommes dans la pratique bien au-delà de la théorie !"

Le mercredi après-midi, ce sont les familles et les associations extrascolaires qui ont envahi la MJC pour des animations identiques aux autres journées de la semaine. Et cerise sur le gâteau, les participants ont pu assister au spectacle "Plic, Plac, Ploc" de la Compagnie "Hisse & Haut", un conte poétique et musical qui permet à l’enfant de mieux comprendre le monde qui l’entoure.