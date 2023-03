Comines : le magasin "À tout bout d’champ" s’adapte au mois du vrac

Créé en 2019 à Ten Brielen et installé depuis fin 2021 à Comines, le magasin "À tout bout d’champ" de Marie Ugille et Simon Donche reste dans une logique écoresponsable. En ce mois de mars, leur propre production de légumes se restreignant aux céleris, navets et panais, ils ont l’idée de ne proposer que du vrac en ce mois de mars.