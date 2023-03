Le programme est inscrit sur la porte d’entrée: "Ici on casse la croûte et on rit le verre à la main !". "C’est le concept qui nous a séduits, expliquent de concert David Zagula et Anne-Sophie Dessein . Le lieu offre un sacré potentiel ! Nous avons refait une partie de la décoration et installé un nouveau mobilier".

Tous deux originaires de Fleurbaix, ils habitent à Ploegsteert depuis une vingtaine d’années et s’y trouvent très bien ! "Nous exploitons trois autres restaurants:"La Vieille Forge"à Bambecque,"Le Côte à côte"au Bizet et"Le café de la Grand-Place"à Ploegsteert. Les trois proposent des grillades, des carbonades flamandes, etc., Mais nous étions intéressés par un nouveau concept, celui qu’à Paris on appelle un"bar à manger". L’idée est de déguster une bonne bière ou un verre de vin avec une planche de charcuterie fine, du fromage affiné, etc. La formule, très conviviale, est à la mode. En plus, elle n’utilise pas beaucoup d’énergie pour la cuisson. Même la trancheuse pour les charcuteries est manuelle !"

Le restaurant, dont les murs appartiennent à la Brasserie Vanuxeem, arbore une enseigne sympathique: "Nous n’avons pas cherché longtemps, jubile Anne-Sophie : Les Bons Vivants, c’est tout simplement à notre image !"

Pour ce qui est des heures d’ouverture, rien n’est encore défini précisément même si le resto sera ouvert le week-end, dès 17 h 30. "Au début, nous allons fonctionner avec du personnel déjà présent dans nos autres restaurants. Nous cherchons à engager. Avis aux amateurs…"