En ce premier samedi de mars, la bourse de multicollections a pris place dans le hall des sports d’Houthem. Le club philatélique de Comines (RCFC) a organisé cette douzième édition en proposant un "peu de tout" comme collections avec quatorze exposants venus essentiellement de Wallonie (Picarde).

Le comité du club philatélique cominois organisait la douzième bourse multicollections ©EdA

La diversité était bien au rendez-vous: timbres, pièces de monnaie, livres, vinyles, DVD (en forte progression). Mais aussi quelques pièces originales comme de la vaisselle, des bagues de cigare, des capsules de champagne.

Une passion, une histoire personnelle…

"Notre dernière bourse a eu lieu en mars 2020 quelques jours avant le confinement, précise Henri Lefevere, président du club philatélique cominois. Pour notre reprise après trois ans d’absence, nous nous trouvons pour la première fois dans le hall des sports à Houthem. Cette infrastructure communale est idéale avec un bar à disposition. Nous reviendrons si possible".

Les visiteurs découvrent dans les travées des tables avec de multiples collections classiques ou originales. Toutes résultent d’une passion ou d’une histoire personnelle, avec souvent des vendeurs qui souhaitent alléger les pièces de leur hobby qui occupent de l’espace et pour lesquelles leur descendance marque peu d’intérêt.

À l’image de ce collectionneur mouscronnois qui a retrouvé une boîte en carton dans son grenier contenant une quinzaine de masques congolais du début du XXe siècle, fruit d’un héritage et qui, aujourd’hui, les propose à la vente.

Des thématiques surprenantes

Cette bourse est initiée par des philatélistes cominois qui se retrouvent chaque troisième dimanche du mois à la Maison de village de Ten Brielen.

"Lors des réunions, ces passionnés achètent surtout et échangent aussi les timbres qui manquent à leur collection, ajoute Henri Lefevere. Il fa ut savoir que la poste belge met en vente plus de 150 timbres par an surtout en carnets". Nous trouvons des collections par pays, mais aussi des thématiques parfois originales comme la princesse Diana, des éléphants, des pompiers…