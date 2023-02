Une réunion citoyenne s’est tenue samedi après-midi dans un jardin privé du rempart Godtschalck. Une cinquantaine de personnes sont venues soutenir un mouvement, qui se veut " sans finalité politique", initié par Stéphane et Fiona Efesotti, John Paluzzano et Christophe Desbonnez. " La réunion a été interdite sur l’espace public, alors on l’a fait sur terrain privé !"

"La Ville a assez d’argent"

En cause: l’état actuel du "rivage", soit le quai Verboeckhoven. Le 22 février 2022, la tempête Eunice a causé bien des dégâts dans la commune. Sur le quai, deux arbres se sont déracinés et se sont écrasés l’un sur la plaine de jeux, l’autre sur le city, soit le terrain de foot.

"Nous voulons absolument initier un dialogue entre les autorités et les citoyens". ©EdA

" Un an après, rien n’a changé, s’offusque Stéphane Efesotti. En mars, nous avons envoyé un courrier aux autorités communales et aucune réponse ! Nous voulons absolument initier un dialogue entre les autorités et les citoyens. D’ailleurs, un procès-verbal de tout ce qui sera dit aujourd’hui leur sera envoyé".

David Kyriakidis, membre de la tripartite, s’est occupé de l’affaire: "Je suis venu, j’ai fait des vidéos et je les ai montrées à mes partenaires de la majorité. Il a fallu attendre l’avis des assurances, qui n’est finalement arrivé que fin novembre, avec une conclusion négative puisqu’il s’agit de dégâts dans un endroit non-couvert. En attendant que tout l’espace soit refait, j’ai proposé que l’on fasse quelques réparations".

L’échevine Marie-Eve Desbuqoit a expliqué qu’en 2019 un projet de rénovation avait été initié: "Rien n’empêche que la tripartite relance un projet auprès d’Infrasports pour obtenir un subside. La Ville dispose d’argent en suffisance, mais ce sont les autorités qui décident quelles sont les priorités !"

Warneton abandonnée ?

Le terrain de foot a été amputé d'une partie. ©EdA

Certains se sont alors offusqués que la Ville investisse dans des parcs verts, des arbres, etc. et qu’elle oublie le rivage, là où tant d’enfants et d’adultes se rassemblent et jouent. " On est à se demander si cette majorité aime bien Warneton ?, intervient Stéphane Efesotti. On leur a fait quelque chose ? C’est sûr que nous sommes mal vus !" Et d’évoquer tout ce qui s’est passé et se passe sur le rivage, à commencer par les tournois de mini-foot.

Divers aspects ont été évoqués: les blocs qui empêchent les bateliers d’accéder au quai, le nouveau revêtement en gravillons près de la zone d’accotement qui est "très joli", mais qui n’est vraiment pas pratique, les trois bancs situés juste devant la partie privée de bateliers, la table de teqball qui n’est pas bien placée, etc.

Les organisateurs de la réunion ont demandé d’être associés à la réflexion sur la rénovation du rivage. "Nous voulons voir le projet avant qu’il ne soit réalisé, en espérant que nos enfants puissent y jouer cet été."

Après une heure d’un débat nourri, les participants se sont rendus sur le rivage pour observer de visu la situation.