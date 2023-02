Les stages AGISC se multiplient à Comines

En cette fin février, une bonne quarantaine d’enfants a enfilé pour la première semaine le maillot et la tenue sportive. Les 3 à 6 ans se retrouvent le matin à la piscine ("privatisée" pour les stages AGISC et le club des Espadons), avant une heure de psychomotricité. Les sportifs jusque 12 ans pratiquent en plus de la piscine leurs activités à parts égales sur une demi-journée ou une journée à Warneton.

La seconde semaine de ce congé de détente accueille une bonne trentaine d’enfants pour des journées sportives complètes à Warneton. Pour cela, il faut prévoir de l’encadrement avec une bonne demi-douzaine d’animateurs. "Heureusement qu’il y a les quatre animateurs permanents de l’AGISC pour combler les manques éventuels de personnel extérieur. Pour nous aider, nous faisons appel à des futurs bacheliers en éducation physique et en éducateurs ainsi que deux étudiantes en techniques sociales d’animation, précise Martin Lesur, coordinateur de l’AGISC. Finalement, on s’en sort pas mal, même pour début mai. Nous devons nous atteler au stage suivant dès que le précédent est terminé. De plus, la répartition des congés est différente encre France, Flandres et Wallonie. Sans oublier qu’entre deux, il faut veiller aux infrastructures, des salles et des terrains de sport."